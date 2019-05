Anuncian la primera versión del Festival Antena

El próximo 29 y 30 de junio en el Teatro Coliseo se realizará la primera versión del Festival Antena, un nuevo evento que reunirá en esta oportunidad a diversos nombres de la escena local y internacional.

The Jesus and Mary Chain y Él Mató a un Policía Motorizado encabezarán la cita, a la que también se sumarán Adelaida, Marineros, Perras on the Beach, Planeta No, Protistas, Francisco Victoria, Leo Saavedra y ECSDLQHP.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 27 de mayo a través del sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías de Teatro Coliseo.

Los valores son los siguientes: