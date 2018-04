Bandas chilenas lanzarán nuevos discos en ciclo musical

Tres bandas chilenas agendaron los lanzamientos de sus respectivas novedades musicales en el marco de "Noches Latinas", un ciclo de conciertos que se desarrollará en Santiago.

Kuervos del Sur, We Are the Grand y BBS Paranóicos son los grupos chilenos que participarán de esta iniciativa que contará con tres fechas en distintos recintos.

La primera de ellas será el 26 de mayo en la Cúpula Multiespacio, ocasión en la que Kuervos del Sur lanzará el DVD por sus 10 años de carrera.

El 16 de junio será el turno de We Are the Grand, grupo que presentará su nuevo álbum "Raíz" en el Teatro Novedades.

Finalmente BBS Paranóicos actuará el 4 de agosto en la Cúpula Multiespacio para su nuevo disco "Delusional".

Las entradas para cada una de las fechas de "Noches Latinas" se pueden encontrar en el siguiente sitio web desde los $8.000.