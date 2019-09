Billie Eilish traerá su gira mundial a Chile en 2020

La sensación de la música estadounidense, Billie Eilish, anunció las fechas de su gira mundial "Where do we go?", la que partirá el 8 de marzo en Miami y que aterrizará en Chile el próximo viernes 5 de junio en Movistar Arena.

La artista de 17 años, cuyo disco debut "When we all fall asleep, where do we go?" se convirtió en el más vendido en 2019 en norteamérica, se asoció con la organización sin fines de lucro REVERB para esta gira con el objetivo de crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos.

La estrella permitirá que los fanáticos traigan sus botellas de agua recargables a los espectáculos, las estaciones de agua estarán disponibles en cada lugar para los asistentes y el equipo de trabajo de la artista, no se permitirán bombillas de plástico y se colocará un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando a los asistentes información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la Tierra.

La preventa para el show, para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, comenzará el jueves 3 de octubre a las 11:00 horas y estará disponible con un 20% de descuento hasta el viernes 4 de octubre, a las 10:59 am o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa (stock de 4.000 tickets), mientras que la venta general comenzará el viernes 4 de octubre a las 11:00 horas, todo a través de Puntoticket.