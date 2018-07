Camila Cabello realizará en el país su primer show en solitario

La cantante Camila Cabello, una de las protagonistas de la pasada edición de Lollapalooza, volverá al país en octubre próximo por primera vez con un show en solitario.

Según detalló La Tercera, la ex Fifth Harmony aterrizará en el Movistar Arena la tercera semana de octubre, en un concierto que se anunciará en los próximos días.

La clausura de esta gira, "Never Be The Same", que la traerá de regreso, ya fue fijada para el 23 de octubre en Puerto Rico.