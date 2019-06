Confirman segunda edición de Urban Trap Fest para noviembre

View this post on Instagram

💥 Atención fanáticos! Ya están a la venta los tickets para el festival urbano más importante de #Chile #UrbanTrapFest2 ! 🥇 Aprovecha esta oportunidad de precios en verde increíbles! 🌍🚀 16 de Noviembre! Teatro Caupolicán! 💖 Link en nuestra bio! 🏅@swingmanagement @masivogroupcl

A post shared by 🌟Urban Trap Fest🌟 (@urbantrapfest) on Jun 13, 2019 at 12:07pm PDT