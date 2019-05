Drake debutará en Chile con show en el Estadio Nacional

Una de las figuras más populares de la música actual ya tiene fecha de debut en Chile: el canadiense Drake actuará el próximo 2 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

El oriundo de Toronto arribará al país tras su paso por el festival Rock in Rio de Brasil (donde se presentará el 27 de septiembre), siendo hasta ahora su única fecha confirmada oficialmente en Sudamérica.

De acuerdo a El Mercurio, el hombre de "Hotline Bling" arribará al recinto de Ñuñoa cuya venta de entradas debería confirmarse dentro de los próximos días.

Drake es uno de los artistas más importantes de la industria, sumando hasta ahora 107 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Pero el canadiense también es el emblema del streaming, siendo el artista más reproducido en Spotify en 2015, 2016 y 2018. En 2017 quedó en segundo lugar, superado solo por Ed Sheeran.

Hasta ahora, Drake ha lanzado cinco álbumes de estudio, el más reciente "Scorpion", estrenado en junio de 2018. Entre sus canciones está "God's Plan", "Nice for What" y "In My Feelings", esta última reconocida por inspirar el "Kiki Challenge".