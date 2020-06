Festival Stgo Music aplaza su realización debido al coronavirus

El aumento de los contagios del Covid-19 en Chile obligó a aplzar la realización del Festival Stgo Music, que pasó de este 13 de junio al 24 de julio.

El evento contará con Camila Moreno, Pedropiedra, Princesa Alba, Alain Johannes, Rubio, We Are The Grand, BBS Paranoicos, Cigarbox Man y Frank's White Canvas, todos tocando en vivo y transmitido vía streaming desde el Club Amanda.

Las transmisiones serán entre el 24 de julio hasta el 22 de agosto, manteniendo su horario de las 22:00 hora local, con extensión a parte de Latinoamérica y EE.UU., con una transmisión en vivo en alta calidad y Full HD.

Las entradas compradas serán válidas para las nuevas fechas, aún hay boletos disponibles en Passline desde los 3.500 pesos y en caso de pedir la devolución se pueden contactar vía mail contacto@passline.cl.

Las nuevas fechas son las siguientes: