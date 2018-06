Helloween, Kreator y Arch Enemy llegan juntos al Movistar Arena

La noche de Halloween tendrá una versión metalera este año 2018 en la capital, pues el Movistar Arena albergará el retorno a Chile de la banda de power metal alemán Helloween -con sus integrantes históricos-, acompañada por otras dos destacadas agrupaciones: Kreator y Arch Enemy.

El festival del 31 de octubre será el regreso de la aclamada gira "Pumpkins United" de los germanos, que reúne a los 2 vocalistas de su carrera, Michael Kiske y Andi Deris; además de los guitarristas Kai Hansen y Michael Weikath; y el bajista Markus Grosskopf, en una suerte de alineación de íconos del power metal.

Junto a Helloween estarán otros clásicos alemanas: Kreator, banda que mantiene una estrecha relación con Chile, marcada por un histórico show en 1992 en el entonces Estadio Chile.

El cuarteto liderado por el vocalista y guitarrista Mille Petrozza está presentando su disco de 2017 "Gods of violence", pero sus shows siempre contemplan "himnos del thrash metal" como "People of the Lie", "Flag of Hate" o "Betrayer".

La tercera banda convocada es Arch Enemy, que a fines de los años 90 renovó el death metal melódico, para en la década siguiente alcanzar fama mundial junto a una mujer -Angela Gossow- como vocalista.

La ahora manager de los suecos dejó su puesto en 2014 a Alissa White-Gluz, quien ya ha grabado 2 discos de estudio: "War Eternal" (2014) y "Will to Power" (2017), además de un EP y otros 2 discos en vivo.

Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket y los precios son:

Preventa, 3.000 entradas de todas las localidades

Cancha: 35 mil pesos

Platea Baja Numerada: 39 mil

Platea Alta: 32 mil

Tribuna: 16 mil

Venta general