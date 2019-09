Laura Pergolizzi anunció segundo show en Chile

La cantante y compositora Laura Pergolizzi, más conocida como LP, agendó un segundo show en Chile para el mismo domingo 13 de octubre a las 17:00 horas en Cúpula Multiespacio, un par de horas antes del concierto ya agotado.

En su debut en el país, la artista presentará su quinto y más reciente disco "Heart to mouth", así como temas más conocidos como "Lost on You".

LP tiene una gran trayectoria que anota también la creación de canciones para otros artistas como "Love will keep you up all night" de los Backstreet Boys; "Beautiful people" de Christina Aguilera; "Cheers (Drink to That)" de Rihanna; "Shine ya light" de Rita Ora; "Lolita" y "Life of Fire" de The Veronicas; "Fingerprint" de Leona Lewis; "Red, Pride" de Cher; "Broken Vow" de The Kooks y "Tear it down" de Spoon.

Las entradas se pondrán a la venta el 4 de septiembre en una primera etapa de preventa para clientes Banco de Chile y el 6 de septiembre comenzará la venta general, ambas por sistema Puntoticket y con un valor general de 33.000 pesos.