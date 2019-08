Leyenda del black metal: Emperor debutará en Chile en 2020

El legendario grupo noruego de black metal Emperor anunció en sus redes sociales que, por primera vez en su historia, tocará en 2 fechas en Sudamérica: Brasil y Chile.

En Santiago, la fecha del show será el 26 de mayo de 2020, en el Teatro Teletón, con entradas que saldrán a la venta "pronto".

Dos días después, Emperor estará en Sao Paulo, sin que hasta el momento se sepa si serán sólo estos 2 conciertos o la gira se ampliará a más ciudades.

En noviembre próximo, los noruegos serán el artista principal del México Metal Fest.

Emperor nació en Telemark, Noruega, en 1991, llamando rápidamente la atención en medio de la bullente escena de black metal escandinava, marcada no sólo por su sonido extremo, sino que también por la quema de iglesias, homicidios y rituales.

Su primer demo, "Wrath of the Tyrant" estableció a la banda como algo fuera de lo común, que ratificaron en 1994 con su disco "In the Nightside Eclipse", considerado" de 1994, un trabajo reconocido como clave en el desarrollo del black metal y el metal en general.

Su segundo disco, "Anthems to the Welkin at Dusk", de 1997, corroboró todas las expectativas, pues con "In the Nightside..." establecieron una marca indeleble y la consagración completa del grupo.

Luego de otros 2 discos, "IX Equilibrium" y "Prometheus - The Discipline of Fire & Demise", en 2001 la banda dio por terminado su ciclo de vida, partiendo sus integrantes a diferentes proyectos, tanto musicales como empresariales.

Tuvo que pasar un tiempo para que Emperor regresara con un show especial a los festivales Inferno (Noruega) y Wacken (Alemania), que fue grabado y editado como disco doble y DVD.

Sin intención alguna de reagruparse y volver a grabar, Ihsahn (voz y guitarras), Samoth (guitarras) y Trym (batería) han mantenido la costumbre de cada cierto tiempo, tocar en festivales seleccionados, reviviendo la oscura aura de su música.