Mon Laferte: A veces es bueno decir que no todo es perfecto

Han sido meses intensos para Mon Laferte, especialmente luego de lanzar "Norma", su más reciente álbum, un trabajo conceptual que retrata las etapas en una relación de pareja. El sexto disco en estudio de la cantante, vino de la mano de importantes invitaciones, como la del festival Coachella, y también, con "La gira de norma", uno de los tours más extensos de su carrera.

También hay cambios en la sonoridad y en la banda que acompaña a la artista, según ella misma explicó a Cooperativa, porque "necesitaba algunos cambios básicamente por el tipo de canciones de este nuevo álbum, que tiene muchos más boleros y tiene más del folclore de Latinoamérica, más hacia lo caribeño, entonces necesitaba como otra formación y está sonando bien bonito".

"Ha sido bien difícil, porque para el disco 'Norma' éramos bastantes músicos en el estudio, se grabó todo de una sola toma, así que todo ha sido de bastante ensayo, pero eso es lo divertido de estar haciendo música también".

Sobre los cinco shows que vendrá a presentar, la interprete de "El beso" adelantó que "voy a estar presentando la gira que he estado presentando hasta ahora que son todos los temas del disco 'Norma', más las canciones que la gente pida y si alguien tiene una petición especial que me escriba por redes sociales y eso básicamente... y algunas sorpresas pero si las digo no van a ser sorpresas".

"A veces es bueno decir que no todo es perfecto"

Las redes sociales también forman parte de la rutina de Mon Laferte, ahí es donde se conecta con sus fanáticos y conversa con sus seguidores a diario y es también el espacio donde se dio el tiempo de confesar que sufre depresión.

"El asunto de mi salud no es de ahora, la gente que ha tenido depresión sabe que no es coloque un día te levantas y tienes depresión, es un camino largo, son años. Pero ahí voy, creo que me la llevo bien, con terapia, con amor. A veces uno no entiende por qué le da la depre y es una cosa química, pero creo que voy bien, tengo mucho amor a mi alrededor, trabajo con puros amigos, con pura gente que amo y que admiro y me siento cuidada en ese aspecto", explicó la cantante.

Pero las redes sociales también pueden jugar un rol importante, dice Laferte, y agrega qie "no siento que tenga la responsabilidad de educar, pero sí siento que hay un tema ahora con las redes sociales que tiene que ver con falsas expectativas, como que todo el mundo sube cuando está perfecto, se pone mil filtros, cuando va a los viajes, su vida es maravillosa y eso genera expectativas en las personas que te siguen, entonces a veces es bueno decir que no todo es perfecto y alguien como yo, que alguien pueda creer que lo tiene todo resuelto, no es tan así y no sé, somos humanos al final todos".

"La gira de Norma" de Mon Laferte en Chile partirá el 5 de septiembre en Concepción, para seguir el 7 en Temuco, el 8 en Iquique y el 10 en Antofagasta. El tour aterrizará en la capital el 13 de septiembre en el Movistar Arena, show que ya ha vendido 12 mil boletos.