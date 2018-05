Morrissey volverá a Chile en diciembre de este año

Tras su paso por el festival Primavera Fauna el año 2015, el músico británico Morrissey volverá a Chile para presentarse el próximo 15 de diciembre en el Movistar Arena, recinto que también lo recibió en aquella oportunidad.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, se estarían afinando los últimos detalles para la llegada del ex "The Smits" a Santiago, quien pisaría por quinta vez suelo nacional. Este nuevo show estaría enmarcado en su gira "Low In High School", la cual comenzó en octubre del 2017 de la mano de su reciente trabajo discográfico, bautizado de la misma manera.

El espectáculo serviría como promoción para su nuevo álbum, sin dejar de lado los clásicos de su anterior agrupación y lo cosechado de manera solista. La venta de entradas comenzaría en un par de semanas bajo sistema aún por confirmar.