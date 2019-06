Norah Jones regresa a Chile con show para diciembre

Tuvieron que pasar siete años para que Norah Jones fijara su regreso a Chile, luego de su presentación en el Movistar Arena el 4 de diciembre del 2012.

Ahora será turno del Teatro Caupolicán como parte de una gira por Sudamérica de su más reciente disco "Begin again", según informó La Tercera.

La estrella de los Grammy gracias a discos como "Come Away With Me" y "Little Broken Hearts" se presentará el próximo 6 de diciembre en Chile, en un tour que incluye Colombia, Perú y Argentina.

La venta de entradas comenzará el 1 de julio en una primera instancia de preventa, para luego iniciar la general el miércoles 3 a través de Puntoticket.