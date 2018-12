Pablo Milanés: Estar sobre un escenario es lo que más me satisface

"Esencia" se llama la más reciente gira de Pablo Milanés que aterrizará en Chile este sábado 8 de diciembre en el Gran Arena Monticello, un espectáculo que reunirá lo más destacado de sus 50 años de carrera, pero también temas que quizás son desconocidos para su público.

"Son canciones de todos los tiempos, es una especie de resumen, teniendo en cuenta todas las cosas que se han conocido más y que bueno, siempre las hago con muchísimo gusto, pero también hago un recorrido por canciones que a veces resultan desconocidas para el público y que las pongo a la consideración de ellos", contó a Cooperativa.

Son 50 años de carrera son los que Milanés y aseguró que no se retirará porque "yo cuando no trabajo me siento mal, realmente. Y la proyección que yo tengo en el escenario es lo que más me satisface, más que otras vertientes de la música".

"Me mantengo, me cuido, tengo mucha delicadeza con mi cuerpo y lo hago y eso me permite trabajar sin parar, pero bajo mucho cuidado personal", aseguró.

El show es este sábado a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello con entradas aún a la venta a través del sistema Ticketpro.

Además, a partir de las 21:00 horas, Cooperativa transmite desde el recinto de San Francisco de Mostazal junto a Mauricio Jürgensen.