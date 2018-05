Rick Wakeman regresa a Chile con show sinfónico

Uno de los genios del rock progresivo estará de regreso a Chile. Se trata de Rick Wakeman, el clásico tecladista de la banda Yes.

En su regreso presentará su show sinfónico donde repasa clásicas piezas como "Journey To The Centre Of The Earth", "The Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round Table" y "The Six Wives of Henry VIII".

Su presentación está prevista para el próximo viernes 6 de julio en el Movistar Arena, lo que marcará su retorno tras su último concierto en nuestro país en noviembre del 2012.

La venta de entradas para el show del músico británico estarán disponibles a partir de este viernes 1 de junio por Puntoticket.

Respecto a los precios, estos van desde los $22.000 a los $97.000.

Acá el desglose completo:

PREVENTA (hasta agotar stock):

Diamante: $ 75.000

Platinum: $ 60.000

Golden: $ 45.000

Platea Baja: $ 55.000

Platea Alta: $ 30.000

Tribuna: $ 22.000

GENERAL: