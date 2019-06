The Raconteurs anuncia su debut en Chile para noviembre

La banda estadounidense The Raconteurs anunció su primer concierto en Chile para el próximo 13 de noviembre en el Teatro Coliseo de Santiago.

El proyecto liderado por Jack White hará su primera gira en Sudamérica en el marco de la promoción de "Help Us Stranger", su tercer y próximo disco de estudio que saldrá a la venta el 21 de junio.

Tras dos revolucionarios discos editados, The Raconteurs se tomó un extenso receso que rara vez fue interrumpido para conciertos esporádicos.

El año pasado el grupo anunció su retorno definitivo a la música de la mano de dos nuevas canciones: "Sunday Driver" y "Now That You're Gone".

Por otro lado el show de los norteamericanos en Chile tendrá un ingrediente poco habitual: será 100% libre de teléfonos celulares. "No se permitirán fotos, videos o dispositivos de grabación de audio. Al llegar al teatro, todos los dispositivos móviles y otros instrumentos de captura de fotos o videos se guardarán en una bolsa especialmente diseñada para este tipo de requerimientos, las cuales se abrirán al final del espectáculo", detalla la productora Transistor sobre esta medida.

Las entradas para el debut de The Raconteurs en Chile comenzarán a venderse a las 16:00 horas de este miércoles 5 de junio vía Puntoticket. Los valores irán desde los $24.000 a los $38.000.