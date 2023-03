El regreso de Paramore: un alucinante reencuentro con Chile

Este domingo, Paramore regresó a Chile después de 10 años desde su última visita. El trío, compuesto por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro se presentó en un repleto Movistar Arena tras el lanzamiento de "This Is Why", su sexto álbum.

La banda oriunda de Franklin, Tennessee, inició su quinta presentación en territorio nacional alrededor de las 21:15 horas con "You First", parte de su último LP, antes de pausar el show por casi 10 minutos, en medio de desmayos y aglomeraciones en cancha.

Pasando por éxitos como "Decode", "Caught in the Middle", primer cambio en el setlist de Perú, y "Rose Colored-Boy", la banda volvió a detener la música para ayudar a una fan en el público.

Hayley Williams pausa el concierto por segunda vez para pedir espacio y sacar gente de cancha #Paramore #ParamoreChile pic.twitter.com/tSIFy5lBCq — María Ignacia (@mimdussarrat) March 6, 2023

Con una enérgica Williams interpretando una breve versión acapella de "Last Hope", siguiendo con "All I Wanted" y "Still Into You", que estuvo a punto de no escucharse en el Movistar Arena debido a las interrupciones del principio, sonó "Misery Business", icónico tema perteneciente a "Riot!" (2007), coronando la noche con una especial tradición del trío: invitar a dos fanáticos al escenario a cantar junto a ellos, siendo elegidos por la vocalista en esta ocasión.

Cerrando con "This Is Why", que da título al último lanzamiento de los estadounidenses, la quinta visita de Paramore estuvo marcada principalmente por las interacciones y conexión de los miembros del grupo con el público, llenando el ambiente de la alegría y fuerza que transmiten en el escenario y demostrando que los 10 años de espera para su regreso valieron la pena para sus seguidores.