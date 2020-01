Sigue la teleserie: Liam Gallagher aseguró que Noel quiere una reunión de Oasis en 2020

Una nueva página comienza a escribirse en la teleserie de Oasis, esto luego de un mensaje que escribió Liam Gallagher en su cuenta de Instagram.

"Pretendo retirarme como artista solista después de mi tercer disco ya que acabo de tener una llamada de mi hermano rogándome para reunir a Oasis de nuevo en 2022. Si creen en la vida después del amor, vamos", escribió.

Mensaje que generó la ilusión de los fanáticos de la banda, aunque también cierta desconfianza pensando que no es primera vez que Liam escribe sobre posible reconciliación con Noel.

En esa índole, el músico señaló días atrás, la posibilidad de un concierto en Glastonbury en 2021.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x