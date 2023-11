Spotify reveló ranking 2023: esto fue lo más escuchado en el mundo

Spotify Wrapped 2023 está disponible y la compañía mostró los artistas, álbumes y canciones más escuchados de este 2023 en el mundo.

Dentro del Top Artistas Globales, Taylor Swift es la artista con más reproducciones en 2023, acumulando más de 26 mil millones, destronando a Bad Bunny que había estado tres años consecutivos en el primer lugar, aunque mantuvo ese puesto como el más escuchado en Chile este año.

Precisamente el puertorriqueño quedó destronado y pasó al segundo lugar con más de 16 mil millones de streams, impulsado por su álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

El podio dejó en tercer lugar a The Weeknd, con 13 mil millones de reproducciones..

La canción más reproducida de 2023 es "Flowers" de Miley Cyrus con más de mil millones de reproducciones este año. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están "Kill Bill" de SZA y luego "As It Was" de Harry Styles.

Finalmente, los álbumes más reproducidos a nivel mundial fueron: "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, seguido de "Midnights" de Taylor Swift y de "SOS" de SZA en el tercer lugar.

Top 10 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

Top 10 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA As It Was - Harry Styles Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook Ella Baila Sola - Eslabon Armado Cruel Summer - Taylor Swift Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin Calm Down (with Selena Gomez) - Rema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap Anti-Hero - Taylor Swift

Top 10 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023