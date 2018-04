Stromae regresa con un videoclip de casi 9 minutos tras 2 años de silencio

El artista belga Stromae publicó este viernes el videoclip "Défiler" (Desfilar), un tema electrónico de melodía lenta y casi 9 minutos de duración que pone fin a 2 años de silencio del autor de canciones mundialmente conocidas como "Alors on danse" (2009) o "Papaoutai" (2013).

El compositor bruselense, de 33 años, ilustra los 8 minutos y 40 segundos de su nueva canción con imágenes de un desfile del colectivo de diseño de moda unisex del que forma parte, Mosaert, que se celebró en París el pasado 6 de abril.

La canción que Stromae ha escrito con su esposa, la estilista Coralie Barnier, sonó entonces en la pasarela en la capital francesa ante unos 2.000 espectadores, pero no había llegado al gran público hasta que el artista publicó este viernes el videoclip completo en la plataforma YouTube y en su página web.

"Défiler" es la primera canción en solitario que firma Stromae desde 2013 y hace referencia en sus letras al implacable paso del tiempo, a las nuevas tecnologías o a la belleza y el dinero

El tema incluye versos como "Sé dónde no voy, pero aún no donde me gustaría ir" o "la escuela nos enseñó a hacernos selfis para salir bien (preparados) a la vida" y en pocas horas acumula más de 300.000 visionados en internet.