Abbey Road: El último gran truco de The Beatles cumple 50 años

El 26 de septiembre de 1969, después de vivir los meses más complejos en su carrera, The Beatles lanza su disco "Abbey Road", el último trabajo que Lennon, McCartney, Harrison y Starr harían juntos en un estudio.

Si bien "Let it be" de 1970 fue el álbum que marcó formalmente el fin de la discografía de los "Fab Four", fueron las de "Abbey Road" las últimas grabaciones de uno de los grupos más influyentes de la historia. Todo comenzó en 1968 durante las agitadas sesiones de "Let it be" registradas en el documental del mismo nombre, donde las fricciones entre los músicos ya eran insostenibles.

Ese proceso no dejó contento a George Harrison por sentir que sus contribuciones musicales no eran tomadas en cuenta, a Paul McCartney por la presencia del productor Phil Spector por idea de John Lennon y a Ringo Starr por la pérdida del buena ambiente que reinaba en los inicios de The Beatles.

Con las canciones grabadas y el trabajo en manos de Spector, los cuatro se retiraron a realizar diversos proyectos pendientes: McCartney disfrutaba de sus primeros años de matrimonio con Linda, Harrison se dedicaba a producir música para el sello Apple y Lennon se encamaba junto a Yoko Ono en la recordada protesta contra la guerra de Vietnam.

La historia de los cuatro de Liverpool no podía terminar así y ellos lo sabían. Por eso decidieron reunirse para trabajar una vez más, pero como lo hacían antes: de la mano del productor George Martin, considerado por muchos como el quinto Beatle. Luego de asegurarse de que todos estaban de acuerdo, Martin los reunió en los estudios Abbey Road en el verano europeo de 1969.

Las sesiones del álbum no comenzaron libres de disputas entre los cuatro. De hecho, por primera vez algunas grabaciones fueron registradas con tres o menos integrantes de la banda, como es el caso de "Here comes the sun" donde Lennon no estuvo presente.

Cada uno usaba al resto del grupo como banda de apoyo para sus propios temas e imponía sus ideas cuando se trataba de su creación. Así se forjaron canciones como "Come Together" (Lennon), "Something" (Harrison) y "Oh! Darling" (McCartney), con todos intentando trabajar de manera honorable, intuyendo que sería su última vez juntos en un estudio.

A pesar de estos arranques en solitario, "Abbey Road" si contó con un fuerte trabajo colaborativo que se reflejó en varios aspectos. Uno de ellos es el tema "Because", en el cual Lennon, McCartney y Harrison no solo unieron sus voces, si no que las triplicaron creando una armonía de nueve voces Beatle.

Otro ejemplo es el conjunto de canciones que cierra el disco, conocido popularmente como "medley final". Desde "You never give me your money" hasta la festiva "The End", que cierra con una frase que resume la exitosa carrera del grupo: "Al final el amor que recibes es igual al amor que das".

La portada del disco, que terminó siendo una de las más icónicas de la música, también fue una idea que surgió en conjunto. Al principio querían implementar una loca idea que sorprendiera a todos. Así pensaron en fotografiarse en el Himalaya o sobre un crucero en alta mar, pero el prespuesto y la logística no acompañaron a esas propuestas.

En vez de eso, decidieron bajar a la calle conjunta de los estudios para tomar seis fotografías a la rápida de los músicos cruzando el paso peatonal. Los pies descalzos de McCartney, el traje blanco de Lennon, las patentes de los autos estacionados y el traje obrero de Harrison: todo eso dio pie a una serie de teorías y especulaciones sobre la mitología de The Beatles, pero la verdad es que los cuatro salieron vestidos tal cual se encontraban.

Con las canciones grabadas y la portada hecha, los cuatro de Liverpool se dieron la mano y salieron por la puerta del estudio para no volver a verse en un buen tiempo. Seis meses después, su carrera terminaría con la salida de "Let it be". Pese a la improvisación, las peleas y las ausencias, "Abbey Road" terminó siendo una joya de la música y una prueba de la irreproducible magia que ocurría cuando los cuatro Beatles entraban al estudio.