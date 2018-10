Falleció histórico ingeniero de grabación de "The Beatles"

El ingeniero en sonido inglés Geoff Emerick falleció a los 72 años en una información que dio a conocer su manager David Maida.

El sitio Variety entregó más detalles, señalando que la causa de su deceso se produjo debido a un ataque cardíaco.

Dentro de su carrera, destaca principalmente por haber estado detrás de las perillas en exitosos discos de Los Beatles. Entre ellos, "Revolver" en 1966 y "Sgt. Pepper's lonely hearts club band" en 1967.

También participo en "Magical mistery tour" (1967), y "Abbey Road" (1970). Antes, fue ingeniero auxiliar en los álbumes "Please, please me" (1962), "With the Beatles" (1963), "A hard day's night" (1964) y "Beatles for sale" (1964).

Otros de sus trabajos fueron como productor, en especial el disco "Imperial bedroom" de Elvis Costello en 1982.

Geoff Emerick logró ganar cuatro premios Grammy a lo largo de su carrera, dos de ellos por "Sgt. Pepper's" y "Abbey Road", y otro por "Band on the run" de Paul McCartney.