¿Puede Disney cambiar el final de los Beatles?

La película documental "Let It Be" se estrenó en mayo de 1970 como una crónica descarnada sobre la disolución de The Beatles. Medio siglo después, el director Peter Jackson ha revisado las imágenes de aquel proyecto para ofrecer una visión alternativa, que Disney llevará a los cines este mismo año.

La película se llamará "The Beatles: Get Back", nombre de la canción que inspiró en 1969 el proyecto impulsado por Paul McCartney para que el grupo volviera a sus raíces roqueras.

Después de varios años de experimentación en los estudios de Abbey Road, los Beatles volverían a crear y ensayar sus nuevas canciones sin artificios, con las cámaras del director Michael Lindsay-Hopp como testigos.

El resultado de ese proceso sería una película que desvelaría al gran público el secreto de la legendaria magia creativa de los Fab Four.

Nada de eso. Los Beatles se encerraron en el frío invierno londinense en una nave de los estudios Twickenham rodeados de focos y cámaras que registraban cada uno de sus movimientos.

No era la mejor atmósfera para crear: estaban incómodos en medio de aquel Gran Hermano y en algunas imágenes se les ve discutiendo entre ellos.

Al cabo de unas semanas abandonaron el proyecto "Get Back" para regresar a sus estudios de siempre y embarcarse en la grabación del que sería su último álbum, el definitivo "Abbey Road".

Cuando la película se estrenó con el título de "Let It Be" ("Déjalo estar"), los Beatles habían dejado de existir oficialmente un mes antes.

El documental mostraba imágenes impagables, como las del último concierto del grupo, sobre la azotea del edificio de su discográfica, Apple, en Londres. Y ganó un Óscar por su banda sonora, que ninguno de los Beatles se molestó en ir a recoger.

Estaban en medio de un doloroso divorcio. Incluso el álbum que recogía los temas de la película, también titulado "Let It Be", provocó enfrentamientos: McCartney renegó públicamente de los arreglos ampulosos que aplicó a sus canciones el productor Phil Spector, que había sido reclutado por sus ya excompañeros, para editar la canciones del proyecto "Get Back".

El documental "Let It Be" quedó en el olvido por expreso deseo del grupo, que ha impedido cualquier reestreno o edición hasta la fecha, y pasó a la historia como el proyecto maldito de los Beatles.

Hasta que Peter Jackson recopiló con una nueva mirada más de 55 horas de material inédito y 140 de grabaciones de audio entre las cintas dejadas en los archivos por Lindsy-Hopp y su equipo.

"Hay momentos de drama, pero no hay nada de las desavenencias a las que este proyecto ha sido asociado siempre. Mirar a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, creando lo que son ya clásicos de la nada, no es solo fascinante, es divertido, inspirador y sorprendentemente íntimo", destacó Jackson al anunciar su película hace un año.

Música para los oídos de los dos beatles supervivientes, que durante años han cargado con la sombras del documental maldito. "Estoy feliz de que Peter haya querido escarbar en nuestro archivos para hacer una película que muestra con total veracidad cómo era una grabación de los Beatles", declaró McCartney.

"No se parece en nada a la versión que salió en su momento. Creo que esta versión transmitirá la paz y el cariño que había entre nosotros", vaticinó Ringo Starr.

Disney ha comprado el proyecto. El gigante del entretenimiento anunció esta misma semana por todo lo alto que llevará la película de Jackson a los cines de todo el mundo a partir de septiembre próximo.

La separación del grupo más grande de la historia de la música supuso un trauma para millones de personas en todo el mundo. Medio siglo después, los viejos fans de entonces y los que crecieron a partir de 1970 se preguntan si Disney será capaz de cambiar el final de los Beatles que conocían hasta ahora por otro más propio de un cuento de hadas.