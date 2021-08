El baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, de 80 años, no se unirá a la gira del grupo por Estados Unidos tras ser sometido a una operación, según un portavoz del músico, que no aportó detalles del problema médico del artista.

"Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos concluyeron esta semana que necesita un descanso y una recuperación", señaló el portavoz.

Asimismo, el propio Watts dijo que la decisión de bajarse de la gira se debe a que "después de todo el sufrimiento de los fans causado por Covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación", dijo Watts.

La legendaria banda de rock espera reanudar su gira por EE.UU. el próximo septiembre, tras quedar postergada el año pasado y serán sus primeras actuaciones en vivo en dos años. El reemplazo de Watts será Steve Jordan.