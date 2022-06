The Rolling Stones iniciaron la gira que celebra sus 60 años de historia

La gira "Sixty" de The Rolling Stones arrancó este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid con la que celebrarán sus 60 años de historia.

El periplo partió en la capital española con un nuevo escenario "gigantesco" de 55 metros de anchura, 70 de altura y 400 metros cuadrados de gráficos.

La idea central serán sus 60 años de aniversario, un concepto difuso en realidad porque desde hace años "todas sus giras tratan de celebrar con ellos la música que sus seguidores adoran, sin nada específico", dijo el encargado de la gira en la previa.

Unas 53.000 personas asistieron al Wanda Metropolitano al show que comenzó con "Street Fighting Man" y siguió con un repertorio de clásicos del conjunto, como "Tumbling Dice", "You Can't Always Get What You Want", "Miss You", "Start Me Up", "Paint It Black", "Sympathy for the Devil", "Gimme Shelter" y "(I Can't Get No) Satisfaction".

Entre el show se incluyó la interpretación por primera vez en vivo de su hit "Out of Time", lanzado en 1966.

Tras su paso por Madrid, la siguiente parada será el próximo domingo 5 en el Estadio Olímpico de Munich y seguirá por Europa durante junio y julio, al menos en una primera fase de la gira de aniversario.