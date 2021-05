The Smile: Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead estrenan nuevo proyecto

Thom Yorke y Jonny Greenwood, dos de los fundadores de la banda Radiohead, estrenaron este sábado su nuevo proyecto musical llamado The Smile con un show virtual.

La dupla presentó, en el marco del evento de streaming Live at Worthy Farm organizado por Glastonbury, un show de poco más de 30 minutos que incluyó ocho canciones inéditas.

Además de Yorke y Greenwood, quienes durante el espectáculo fueron rotando por diversos instrumentos, el grupo incluye al baterista Tom Skinner de la banda Sons of Kemet.

Por ahora The Smile no ha compartido información sobre algún futuro lanzamiento discográfico. Sin embargo, Thom Yorke aseguró en la presentación que estaban trabajando junto al productor Nigel Godrich (Radiohead).

A través de sus redes sociales el trío compartió parte de su presentación. Revísala a continuación:

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor

The Smile, @thomyorke and @JnnyG new band. This is insane! Sounds so good I’m so happy right now pic.twitter.com/M7D7yRX43I