The Weeknd será el artista del show del Super Bowl 2021

El canadiense The Weeknd fue elegido para tocar en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de febrero, en el primer show del tradicional evento en época de coronavirus.

"Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo tocan en el Super Bowl, y uno solo puede soñar con estar en esa posición", dijo Abel Tesfaye, verdadero nombre del artista. "Me siento humilde, honrado y exultante de ser el centro de esa etapa infame de este año", agregó.

The Weeknd ha tenido cinco éxitos número uno, incluidos "Can't Feel My Face", producido en parte por el cerebro del pop sueco Max Martin, y "Starboy", creado con Daft Punk, el dúo de dance-rock francés.

El Super Bowl 2021 está fijado para el 7 de febrero de 2021, en Tampa, Florida.