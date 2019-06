U2 reedita en formato vinilo dos emblemáticos álbumes

Como forma de conmemorar, respectivamente, los 35 y 15 años de sus lanzamientos, la banda irlandesa U2 lanzó este viernes la reedición en vinilo de sus discos "The Unforgettable Fire" (1984) y "How to Dismantle an Atomic Bomb" (2004).

La nueva versión remasterizada de "The Unforgettable Fire" está disponible en vinilo de color vino (similar a la portada de la producción) junto con un cuadernillo de 16 páginas con letras. El disco incluye éxitos como "Pride (In the Name of Love)" y el que le da el nombre al álbum.

En tanto, "How to Dismantle an Atomic Bomb" (que recibió ocho premios Grammy) fue relanzado este viernes en vinilo rojo, también con un folleto de 16 páginas con letras.

Ambas reediciones están disponibles en el sitio web de U2.