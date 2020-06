Líder de Manic Street Preachers lanza canciones inspiradas en Víctor Jara

El galés James Dean Bradfield, líder y voz de la banda Manic Street Preachers, presentó el adelanto de su próximo álbum, que aseguró está inspirado en Víctor Jara.

El oriundo de Pontypool estrenó las canciones "There'll Come A War" y "Seeking The Room With The Three Windows", que estarán presentes en su segundo álbum solista.

"Una muestra la alegría de Jara, la otra muestra sus miedos", dijo Bradfield a NME.

"'There'll Come A War'" tiene una letra sobre el puente entre donde Víctor Jara, la gente con la que estaba y el gobierno de Allende sabían que se avecinaba una guerra", dijo Bradfield. "Cuando Víctor Jara regresaba de su gira por Perú, sabía que regresaría a una guerra, y el coraje involucrado en eso es increíble", agregó.

"Muestra la seriedad de dónde proviene toda la música de Victor y cómo quería evitar el derramamiento de sangre y la disociación de las personas, ya sea la clase campesina, la clase trabajadora o la clase dominante. Quería que todos se dieran cuenta de que eran uno y que eran un pueblo", afirmó Bradfield al medio británico.

En tanto, sobre "Seeking The Room With The Three Windows" aseguró que se inspiró en una imagen de Jara en Machu Picchu, que fue usada en la portada de una de las ediciones del álbum "Canto libre".

"El hecho de que haya llevado su guitarra miles de pies hasta los dioses solo para tener la experiencia es algo de lo que me enamoré", dijo Bradfield.