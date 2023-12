Vieja canción de Christell se hace viral en EEUU: "¿Quién me explica?"

La cantante chilena Christell Rodríguez se hizo viral en las redes sociales por una antigua canción, "Dubidubidu", la que se transformó en tendencia en TikTok de forma internacional, especialmente en cuentas de EE.UU.

La canción, lanzada en 2003, agarró popularidad gracias a videos de gatos "bailando" y animaciones relacionadas a felinos.

"Dubidubidu" by our Latin Grammy nominee and sister Christell is getting viral on social media due to this cat pic.twitter.com/h1tuA607zr