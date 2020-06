Voz de Judas Priest envía mensaje a metaleros homosexuales: "No teman"

El cantante de Judas Priest, Rob Halford, invitó a seguir su ejemplo a aquellas personas amantes del metal que sean homosexuales y que deseen hacerlo público.

En conversación con Rolling Stone el artista, que reveló en 1998 que era homosexual, dijo que "si todavía estás en el closet no te puedes enfocar en la vida ni en tu objetivo en ella, porque tienes esta gran sombra sobre tu cabeza".

"No pueden estar viviendo la vida para otras personas. Tienes el derecho de vivir tu vida humana bajo tus propias condiciones", agregó.

La voz de "Breaking the law" aseguró que, en su experiencia, el haber hecho pública su homosexualidad "me trajo mucha paz y me ayudó en mi trabajo más que cualquier cosa".

"Amigo metalero gay, sólo sal de ahí y únete a nosotros. Solo sal del closet y pasémosla bien. Vive bien tu vida y no tengas miedo", alentó a sus fans.