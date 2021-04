¿Vuelven los conciertos? Rage Against the Machine anuncia gira para 2022

La banda Rage Against the Machine anunció una gira de conciertos presenciales por Estados Unidos y Canadá para 2022.

Los shows, que corresponden a su pospuesta reunión de 2020, comenzarán el próximo 31 de marzo en El Paso, Texas, la misma ciudad que originalmente iba a presenciar su retorno a los escenarios.

Desde esa fecha y hasta el 14 de agosto los autores de "Killing in the name of" actuarán en ciudades como Oakland, Minneapolis, Kansas City, Detroit, Chicago y Washington DC, antes de cerrar con cuatro conciertos en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

"Los veremos el próximo año", aseguraron los cuatro músicos de Rage Against the Machine en sus redes sociales.

Al igual que en la gira original, la banda Run the Jewels los acompañará en buena parte de su periplo en 2022.