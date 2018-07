Yuri y "El apagón": Ya no canta la polémica parte de la canción

La cantante mexicana Yuri explicó que ya no canta la polémica parte de su canción más famosa "El apagón", que cuenta las tocaciones y el abuso que sufre una mujer durante un corte de luz.

"Cuando canto este tema, ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse", explicó Yuri, en una entrevista con el diario La Cuarta.

Todo esto es porque la letra de la famosa canción finaliza con la letra "cuando encendieron las luces. ¡Ay!... Era mi papá".

La artista confesó que cuando se convirtió al cristianismo se dio cuenta del detalle de la canción a lo que decidió cortar esa parte. "El público me la pedía entonces. Lo que hice fue quitar esa parte de un caballero que abusa de su propia hija, algo que obviamente no es correcto", indicó.

Una parte de la letra:

Me quedé muy quietecita en aquella

Terrible oscuridad

Y una mano ay! Ligerita

Me palpó con confianza y libertad

Si el peligro estaba arriba

Acá abajo la cosa andaba peor

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay!...... Que me sucedió

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y ....... ¡que barbaridad!

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco

Enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay!...... era mi papá.