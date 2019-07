"Friends" se despedirá de Netflix en 2020

La plataforma Netflix anunció que la serie "Friends" dejará de ser parte de su servicio para pasar al catálogo del nuevo servicio de streaming de Warner Bros llamado HBO Max.

"Gracias por los recuerdos, amigos", dijo Netflix al comunicar la noticia en sus redes sociales, confirmando que las 10 temporadas de la producción desaparecerán a comienzos del próximo año. Sin embargo aclararon que, por el momento, esto solo ocurrirá en Estados Unidos.

La salida de "Friends" se da de manera similar a lo ocurrido con el contenido de Marvel, el cual tuvo que emigrar por el estreno de Disney+.

Además de la emblemática sitcom, el nuevo servicio HBO Max contará con contenido exclusivo creado por Reese Witherspoon, todas las temporadas de "El Príncipe del Rap" y "Pretty Little Liars" y otras producciones originales como "Batwoman" y "Katy Keene".

En ese sentido, la plataforma fue presentada como un cúmulo de señales entre las que destacan HBO, CNN, TNT, Adult Swim, Boomerang, DC y TBS, entre otros.

El servicio de Warner Bros se estrenará durante la primavera estadounidense de 2020 y aún no tiene fecha para su llegada a Latinoamérica.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕