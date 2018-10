Netflix adquiere los derechos de "Las crónicas de Narnia"

La plataforma Netflix anunció hoy en un comunicado que creará series y películas basadas en las novelas fantásticas de "Las crónicas de Narnia", creadas por C.S. Lewis, que han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo.

Bajo el acuerdo alcanzado por Netflix y The C.S. Lewis Company, los derechos de los siete libros publicados en la década de 1950 sobre el universo de Narnia quedan por primera vez bajo la administración de una sola compañía.

Las series y películas serán una producción de Netflix junto a Mark Gordon, Douglas Gresham y Vincent Sieber.

"Las amadas historias de 'Las crónicas de Narnia' han resonado en generaciones de lectores en todo el mundo", dijo Ted Sarandos, jefe de contenidos de la plataforma. "Las familias se han enamorado de personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia, y estamos entusiasmados de ser su hogar por muchos años", agregó.

"Las crónicas de Narnia" ha visto previamente tres adaptaciones cinematográficas: "The Lion, the Witch and the Wardrobe" (2005), "Prince Caspian" (2008) y "The Voyage of the Dawn Treader" (2010), que recaudaron más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial.

En 2016 se anunció que llegaría a los cines una cuarta parte de la franquicia bajo el título de "The Silver Chair", pero el proyecto se frenó.

Las dos primeras películas, "The Lion, the Witch and the Wardrobe" y "Prince Caspian", corrieron a cargo de Disney, mientras que la tercera, "The Voyage of the Dawn Treader", la llevó a cabo Fox.