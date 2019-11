Netflix firma millonario acuerdo de exclusividad con Nickelodeon

Ante el sólido debut de Disney+ en Estados Unidos, la plataforma Netflix decidió tomar algunas medidas para hacer frente a una hipotética fuga de usuarios. Es por eso que anunció un millonario acuerdo de exclusividad con la cadena de dibujos animados Nickelodeon.

Según detalla The New York Times, el contrato contempla el desarrollo de un número indeterminado de producciones basadas en personajes de Nickelodeon. El primer producto de este estilo será un spin off de "Bob Esponja" centrado en "Calamardo", el cual ya comenzó su fase de producción.

Por el momento se desconocen más detalles del acuerdo, aunque el periódico estadounidense señala que se realizó por una suma cercana a los 200 millones de dólares.

Recientemente Netflix ya había trabajado de la mano con Nickelodeon al estrenar de forma exclusiva las películas de regreso de "La vida moderna de Rocko" e "Invasor Zim".

Disney+ fue lanzado este 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. Pese a los problemas de conexión que experimentó en su primera jornada, la plataforma logró juntar a 10 millones de usuarios. Pero este no es el único competidor que amenaza a Netflix, ya que en 2020 se proyecta el estreno de HBO Max, el nuevo streaming de Warner Media.