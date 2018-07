Segunda temporada de "Castlevania" ya tiene fecha de estreno

La serie animada basada en la saga "Castlevania" ya está lista para su regreso. A través de Twitter la producción confirmó que la segunda temporada de la producción debutará el próximo 26 de octubre en Netflix.

Junto a la fecha se liberaron dos imágenes de adelanto, en donde se puede ver a los tres protagonistas de la serie y a "Dracula", el gran enemigo de la franquicia.

A diferencia de la primera temporada, este nuevo ciclo contará con ocho episodios en vez de los cuatro que se entregaron originalmente.

Raise hell. Season 2 is a bloody nightmare. Join our awakening October 26, only on Netflix. pic.twitter.com/gtXU0iP2VA