Germán Garmendia pidió perdón por video sobre violación

El exitoso youtuber chileno Germán Garmendia dio su versión del polémico video sobre el juego "Beyond: Two Souls" que circula en redes donde emite frases sobre las mujeres y cómo algunas "buscan" ser violadas por la ropa que usan.

"Lo peor que puede hacer una mujer estando sola es irse a un bar lleno de hombres. Es la mejor forma de buscar ser violada. Si quieres ser violada, ándate a un bar sola y más usando una mini falda", fue su comentario. "A alguien la van a violar", comenzó a cantar posteriormente el youtuber nacional.

Usando su canal de YouTube, Garmendia explicó sus dichos.

"Es un video que subí hace un poco más de cuatro años. Quiero pedir disculpas a todas las personas que vieron y las que no vieron este video y que se sintieron ofendidas. Incluso las personas que no se sintieron ofendidas", dijo.

"Lamento haber pensado en ese tiempo que algo podía llegar a ser cómico. Todo lo que dije es completamente asqueroso e ignorante. Perdón por no haberme dado cuenta hace cuatro años. Me avergüenzo que esas palabras hayan salido de mi boca, me gustaría regresar en el tiempo y no hacer esos comentarios".

"Esos 20 segundos, entre los 1.500 videos que he subido, no representan lo que soy y lo que pienso", dijo Garmendia, quien luego luego "contextualizó" sus dichos con el humor de la época.

Para ello criticó un sketch del programa chileno "El club de la comedia". La escena compartida es el del celoso, interpretado por Patricio Pimienta, y que termina siempre con "andai puro maraqueando".

"Este hombre está llamando de prostituta a su mujer sólo por estar hablando con otro hombre y la avienta como si fuera un objeto", dijo.

Las explicaciones:

El video de la polémica: