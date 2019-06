"My Little Pony" llega a Chile con show en vivo

"My Little Pony Equestria Girls, El Show en Vivo", es la adaptación teatral de la exitosa serie infantil "My Little Pony" que llega Chile para presentarse en las vacaciones de invierno.

El espectáculo tendrá a los personajes Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity, Spike y muchos más.

Se trata de la magia de la amistad que vuelve a brillar con los Rainbow Rocks en un espectáculo de lujo que promete calidad artística y una imponente puesta en escena que incluye efectos especiales, música y color.

Las presentaciones están fijadas para el 16 de julio en Gran Arena Monticello y 18, 19, 20 y 21 de julio en Teatro Teletón. Para el show en Monticello, las entradas están disponibles en Topticket mientras que las actuaciones en el Teatro Teletón están a la venta en Ticketpro.