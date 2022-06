A propósito de Piqué: José Antonio Neme hace mea culpa por haber sido infiel en el pasado

El conductor del matinal del Mega "Mucho Gusto", José Antonio Neme, se sinceró hoy en el programa con respecto a un error cometido años atrás, ya que reveló detalles de un desliz que lo hizo perder a un expololo con quien se quería casar.

A propósito de la presunta infidelidad cometida por el futbolista español Gerard Piqué a su esposa Shakira, el comunicador recordó cuando en una instancia asilada él hizo, de cierta manera, lo mismo.

"Yo tenía una relación muy bonita, muy enamorado, y por esa rutina, esa rutina que de repente mata esa adolescencia del amor, pequé. Señor he pecado, recordó, añadiendo que "fue un momento de debilidad, entonces para qué incluir un elemento doloroso y fue una sola vez".

El hombre se encontraba de viaje con su pareja y él, en una pequeña discusión, sacó el tema a flote: "Ah, y además me fuiste infiel". Se sintió pillado y aseguró que no supo cómo reaccionar. ¿Lo admito o no?, se preguntó en esa instancia.

Neme expresó que su expololo rompió el hielo pues revisó el celular del periodista y descubrió lo que había pasado: "Buscó hacia atrás 8 meses, igual piteado", acotó sobre el antiguo amor.

Al final, José Antonio negó todo y por un tiempo siguió la relación, hasta que terminó definitivamente, pues nunca fue perdonado por lo que pasó. "Nunca más volví a ser infiel", sentenció.

"Yo después rogué y me arrastré como un caracol, yo viajaba porque era de afuera. Nunca más me dieron una oportunidad, se acabó todo. Sufrí mucho", expresó, comentando que su pareja nunca lo perdonó.

"Sufrí tanto por haber perdido esa relación, por esa estupidez, que nunca más volví a ser infiel", reconoció.