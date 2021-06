Actor de la serie de Luis Miguel acusa a Diego Boneta de lesiones en rodaje de escena

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel tuvo una escena en el inicio que incluyó una pelea física entre el cantante y su tío "Tito", pero ese momento en realidad dejó secuelas físicas al español Martín Bello, que acusa a Diego Boneta de ser violento contra él.

El oriundo de Cádiz explicó que "la escena se propuso de una forma más calma, más visual y no tan física. De repente vino el showrunner de la serie y dijo que lo podemos hacer de otra forma, sin avisarme y sin dar consentimiento para hacer una escena de estas características", en conversación con el canal El Trece de Argentina.

"Empezamos a hacer tomas y en la primera escena me rompió una cadena que me regaló mi mamá, que había fallecido meses antes de empezar a rodar la primera temporada. Ahí vi que la cosa iba fea. Se hicieron más tomas y cada vez más intensas", siguió contando Bello.

El actor español detalló que Boneta le dio "bofetones en la cara, que fue idea del showrunner" y que tuvo "moretones en el pecho, porque no me agarra de la chaqueta, sino que me agarra de la piel. En otra, cuando estoy contra la pared, chocó mi cabeza contra la pared y me provocó una lesión en el cuello. Eso fue lo peor. Aún estoy con tratamiento".

El problema, de acuerdo a Bello, es que la situación lo dejó con secuelas: "Tengo todos los informes médicos. Me tuve que aguantar todos los meses de cuarentena en casa con dolor. Me daban dolores de cabeza y se me dormía la mitad de la cara. Me dio mucho miedo".

Ahí también explicó que la situación se agravó porque desde la producción de la serie no quisieron hacerse cargo del tratamiento. "Todos los tratamientos estaban con factura. Cuando mi agente estaba negociando con la productora de la serie, me copiaron en el correo. Y yo vi todo eso. Muy feo pero gracias a eso tengo pruebas", expresó.

Finalmente, Bello dijo que notó que su relación con el actor mexicano "era muy buena, por eso me sorprendí. En la primera temporada lo vi muy amable y cariñoso. Ahora para la segunda cambió mucho".

Tras la escena y luego de enterarse de los problemas físicos, "Diego me pidió perdón, que no sabía. Me dijo que cómo podíamos arreglar la situación. Y yo le digo que me invite a cenar y charlamos. No me volvió a llamar", sentenció Bello.