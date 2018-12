Actor desató la ira en Twitter por comentario sexista sobre Ariana Grande

Michael Rapaport usualmente utiliza su cuenta en Twitter para compartir apreciaciones sobre el mundo, aunque con un ácido tono humorístico. Al parecer ahora fue mucho más allá y lo tildaron de sexista por un comentario que publicó sobre la popular cantante Ariana Grande.

"Ariana Grande tiene 27 y actúa como de 12. Quítenle esas botas en las que esconde sus piernas, el maquillaje de gato en los ojos y el peinado con cola de genio. Hay mujeres más guapas que trabajan en Starbucks, sin ofender a Starbucks", publicó este jueves.

Ariana Grande is 27 acts 12, you take off those boots she hides her legs in, the cat eye make up and the genie pony tale and I think there’s hotter women working the counter at Starbucks no disrespect to Starbucks.



New @iamrapaport is Live:https://t.co/Xr6sFd7WP4 pic.twitter.com/wRCCyxYGxa