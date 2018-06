Antonella Ríos y su relación de pareja: Mi suegra tiene mi edad

Antonella Ríos se refirió nuevamente a las críticas que ha recibido por su relación de pareja con un joven 23 años menor que ella y detalló que su suegra tiene su misma edad.

"Uno está preparado para ver por dónde va a ir la crítica. Claramente, una mujer de 44 años que esté con un hombre tan joven, de 21, remece", dijo en el programa "SLB Late Show".

"Su mamá tiene mi edad", agregó la actriz, asegurando que si bien no la conoce "ella es una súper persona, yo no la he visto en persona, pero por las redes o por Facetime. Ella ve que su hijo está contento y yo estoy contenta, y que todo está pasando un poco rápido, pero estamos contentos y tranquilos".

Ríos contó que se conocieron en el gimnasio: "Lo vi de lejos y dije 'me encanta, ¿quién es?'. Empecé a preguntar y me dijeron, 'no... es súper chico, si parece que venía el año pasado de uniforme'".

Luego de un tiempo ella se acercó y se conocieron: "Con el tiempo supe cómo se llamaba, entre sentadilla y sentadilla".

Debido a su relación, la actriz reveló que actualmente muchos jóvenes y adolescentes le escriben en redes sociales con la intención de conocerla.