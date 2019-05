"Arenito" renegó de la homosexualidad: No creo en el amor sexual

Alexander Núñez se hizo conocido en "Yingo" con el nombre artístico de "Arenito". Lejos quedaron esos días de exposición y de exploración. Ahora es evangélico, dice que ya no se siente homosexual, pero le siguen llamando por ese apodo.

"Creo en la amistad, en el amor fraternal, pero no creo en el amor sexual no. En la parte sexual se ensucian las cosas. Biológicamente estamos creados para yo estar con una chica. Encajamos perfecto. El sexo tiene como fin procrear", dijo en entrevista con "Intrusos".

Consultado sobre si siente atracción por otros hombres, "Arenito" respondió que "pucha, lo que pasa es que estoy tan enfocado en la iglesia, en estudiar la biblia por lo que no hay tiempo. Pero ahora sí miro a una chica y siento que puedo proyectarme".

"El amor no es sentimiento, es una decisión. Yo decido amarte. Hay un cosquilleo cuando ves a otra persona y es rico eso, pero qué pasa cuando no está eso ¿Me divorcio? No, porque ya tomé una decisión", agregó.

"Arenito" dijo que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero "si lo quieren hacer, que lo hagan. Si me invitan a una ceremonia entre amigos, yo voy, claro. Mi fe dice que tengo que amar a toda la gente".

