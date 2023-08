Así fue el juicio contra los asaltantes de Cristián de la Fuente y su hija

Este miércoles se llevó a cabo el primer juicio contra los sujetos que asaltaron al actor Cristián de la Fuente y que hirieron de bala a su hija Laura en marzo de 2022.

En el tribunal estuvo presente el intérprete y su hija, quienes entregaron su testimonio de lo ocurrido y reconocieron a los imputados por este delito. ""Siempre dije que si me lo ponían en frente lo iba a reconocer", señaló De la Fuente en el juicio, según reporta Lun.

"Es lo que llamamos moreno, tez más oscura como la mía, pelo negro corto. La persona que le dispara a tu hija no se te sale nunca de la cabeza", detalló el actor, cuando le tocó identificar a uno de los autores del ilícito.

"Así es. Lo tengo enfrente mío vestido con un polerón Nike y además tiene la misma actitud que tenía ese día", agregó, recordando el dramático episodio vivido el año pasado.

El asalto a Cristián de la Fuente

"Mi primer instinto fue decirle a mi hija que corriera y yo correr y entregar el auto, pero tenía una niña atrás que iba a quedar atrapada, entonces no fue una opción. Tampoco me iba a poner a pelear. Mi único instinto en ese segundo fue escaparme. Cuando aceleré, escuché el disparo y se reventó el vidrio", rememoró Cristián de la Fuente.

El 10 de marzo de 2022 el actor, que estaba de cumpleaños, sufrió este intento de encerrona en la que los delincuentes tenían como objetivo su reloj Rolex. El robo fue frustrado por el escape de De la Fuente, pero su hija Laura terminó baleada por los desconocidos.

"Me di cuenta que tenía un hoyo en la pierna y me fui lo más rápido que pude a la clínica. No sabíamos qué tanto daño había hecho la bala y mi hija estaba llorando pensando que le iban a cortar la pierna", agregó.

La declaración de los imputados

La pareja de asaltantes se encontraba presente en el juicio para entregar su testimonio de lo ocurrido. El autor del disparo que hirió a Laura de la Fuente aseguró que "no era mi intención herir a la señorita" y relató que "cuando el señor arranca el vehículo yo retiro mi cuerpo para que no me pase a llevar y ahí se me dispara el arma".

La Fiscalía a cargo del caso exigirá que sean condenados por el delito de robo con homicidio frustrado.