Atención, fanáticos: Justin Bieber anunció el lanzamiento de desodorantes

Alejado de la música, en un periodo de reflexión y análisis de vida, Justin Bieber anunció que entrará en un nuevo rumbo para seguir manteniendo expectante a sus fanáticos.

El cantante ya tiene todo listo para iniciar la venta de Here + Now, su nueva fragancia desodorante. Para llegar a estos productos se asoció con la marca Schmidt's Natural y así entregar algo vegano y no testeados en animales.

A través de su cuenta de Instagram, el canadiense se mostró con el torso desnudo en una especie de señal sobre la libertad.

Por el momento, se desconoce el valor de Here + Now y cuándo será su lanzamiento al mercado.