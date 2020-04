Britney Spears provocó un incendio en su casa por accidente

Tal como en su éxito "Oops!... I Did It Again", Britney Spears contó que tuvo un accidente, aunque esta vez terminó con un pequeño incendio en su casa.

La cantante estadounidense publicó un video de su cuarentena en el hogar y mostró su rutina de ejercicios, pero antes reveló que no había estado en su gimnasio por casi seis meses: "Lo quemé, desafortunadamente. Tenía dos velas y una cosa llevó a la otra. Y lo quemé".

"Ahora solo me quedan dos máquinas", dijo.

La millonaria artista, que tenía el lujo de poseer una sala solamente destinada a los ejercicios, aseguró que el accidente fue en una cosa de segundos: "Pasé por la puerta del gimnasio y eran llamas ¡Boom!".