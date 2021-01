Buddy Richard: "Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, las mujeres son violentas"

Hace unas semanas, el cantante Buddy Richard fue acusado de diversos actos violentos por sus ex parejas, Rita Góngora y Beatriz Alegret.

En conversación con El Mercurio, el intérprete reconoció que ocurrieron episodios de violencia, aunque dijo que "era más violencia verbal, pero por ambos lados".

"Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia), fue pareja la cosa. No te voy a dar detalles si me llegó un plato por la cabeza, qué se yo. Hubo violencia, escandalillos y cosas así... Es muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto y lo otro", sostuvo.

Sobre ese punto, señaló que "si me quedaba callado, se podría pensar que aceptaba todo, lo cual no es así".

"Mira, siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así", complementó.

Finalmente, hizo hincapié en la demora que llegaron estas acusaciones. "Hay que pensar por qué no me acusó en ese momento y me demandó con todas las de la ley. Ella dice que los carabineros eran amigos míos y los carabineros cuando tienen que hacer su trabajo lo hacen y se acaba la cuestión. Igual que los jueces", dijo Ricardo Toro.