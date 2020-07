Con el regreso de "BKN" a las plataformas online de Mega, los ex miembros se reencontraron vía videoconferencia para hablar de la serie.

En un live transmitido por Mega.cl, estuvieron Camila López (Gaby) y Javier Castillo (Sebas), entre otros.

Ahí, López habló de su llegada a la serie y lo mucho que le costó aclimatarse. "Para mí era terrible, porque lo mío no es cantar, yo nunca me las di de cantante y me costó muchísimo", señaló.

"Yo no cantaba bien, buena onda pero... me costaba ponerme en ese papel como de show", sostuvo.