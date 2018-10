Camila Recabarren identificó a la persona que la acosa por Instagram

La ex miss Chile, Camila Recabarren, contó en redes sociales las amenazas de extorsión y chantaje de parte de un "amigo" cercano. Ahora, entregó más detalles en el programa donde trabaja "Hola Chile".

"Hace más de un año recibo hostigamiento, chantajes, amenazas y acoso. Y no solo yo: amigos, familia, fans, ex y trabajo… nunca bajando la intensidad. ¡Pero ya está! Me cansé", había publicado en Instagram.

"Cada vez la información era más específica y cosas privadas que sólo mi entorno sabía, como las ubicaciones de las piezas de mi casa, los nombres de mis hermanos y cómo les digo de verdad", dijo en La Red.

La modelo dijo que "a mis ex y a sus hijas les llegaban también mensajes de insultos. Nos cansamos de esto y fuimos a la PDI. El gran problema es que el delito no está tipificado. Si yo como adulta lo estoy pasando mal, imagínate una adolescente".

"Yo ya sé quién es la persona. Le puse trampas y cayó. Empecé a dudar de todos mis amigos y familia porque la información que salía se la contaba sólo a mis cercanos", dijo Recabarren, quien aseguró que la persona está obsesionada con ella.

El testimonio: